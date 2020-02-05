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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يصل بنغازي ويلتقي حفتر والحكومة المؤقتة والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
وصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إلى مدينة بنغازي الليبية، حيث التقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبدالله الثني، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية .
كما أفاد مراسل RT بأن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس أركان القوات الجوية الليبية، الفريق صقر الجروشي، استقبل وزير الخارجية الجزائري فور وصوله بنغازي، كما أن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، استقبل الوزير الجزائري بدوره في مدينة الرجمة.
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