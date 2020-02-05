هكذا أصبح مظهر اليسا بعد ازالة الفيلر.. شاهد كيف بدت أصغر سناً

تم تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، حيث تم اقتطاعها من لقطة جمعت النجمة اللبنانية بعدد من صديقاتها في حدث خاص خلال الأيام الماضية.

وكشفت الصورة المنتشرة بوضوح كيف أصبحت إليسا أصغر عمراً وأكثر حيوية، حيث بدا وجهها ناعماً بعيداً عن الشفتين الممتلئتين والوجنتين المتورمتين، لتحظى بامتداح رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقارن البعض بين شكلها الحالي وما كانت عليه ملامحها قبل بضعة شهور، حيث بدا الفارق واضحاً، ليطالبها محبوها بالابتعاد عن صيحة نفخ الشفتين والعودة لشكلها الطبيعي الذي يظهرها كملكة جمال بدون تدخل طبي.

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وكانت النجمة اللبنانية قد أشعلت الجدل على مدار الساعات الأخيرة بتغريدة غريبة وجهت من خلالها الانتقادات لأشخاص لم تسمّهم بالاسم لتبدأ التساؤلات عمن قصدت بما كتبته.

وجاء في التغريدة المثيرة للجدل: "إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.. بعض الناس اللى ما حققت شى بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم.. يا حرام شو فى جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم".

الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية تستعد حالياً لإحياء حفل ليلة عيد الحب يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الحالي، في القرية العالمية بدبي.