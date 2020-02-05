رسمياً.. الدوري الممتاز بنظام عام وعمره 14 جولة

وعقدت لجنة المسابقات قبل قليل، اجتماعاً مع ممثلي اندية الدوري الممتاز في مقر الاتحاد.

وقال مراسل الخليج 365، إن لجنة المسابقات قررت اقامة الدوري بالنظام العام من مرحلة واحدة وبواقع 14 مباراة.

وأضاف ان كل فريق سيلعب 7 مباريات على ارضه و7 أخرى خارج ارضه، مبيناً ان اللجنة قررت انطلاق البطولة في الـ16 من شهر شباط الجاري.

وتابع أن لجنة المسابقات ستجري قرعة للمسابقة يوم الاثنين المقبل.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق إقامة بطولة الدوري في محافظات إقليم كردستان وفق نظام المجموعات، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب اعتراض اغلب الأندية.

