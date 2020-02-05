بارزاني: نأمل لعلاوي النجاح وثمة احتمال كبير بعودة ظهور داعش

اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، عن امله بنجاح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى احتمال كبير بعودة ظهور "داعش".

وقال بارزاني في مقابلة له مع قناة فرانس 24 الفرنسية "نأمل أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في تشكيل حكومته والنجاح في مهمته الجديدة"، داعيا الى "الالتزام بالاتفاقات المبدئية التي ابرمت بين الجانبين في فترة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حاول جاهداً، ولكن للأسف لم يحظ ما يستحقه من دعم باقي الكتل السياسية للاستمرار وتنفيذ برنامج عمله"، مشيرا الى "اننا نعتقد أنه لم يكن مسؤولا عن كل المشاكل في البلاد، وآمل أن يتمتع الحالي أو المكلف الجديد لهذا المنصب السيد علاوي بمزيد من الدعم من الشعب والفصائل السياسية حتى يحقق النجاح".

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وتابع "هناك من يعارض تولي علاوي قيادة الحكومة لكن في المقابل هناك الكثير ممن يدعمونه".

وبشأن عناصر داعش في الوقت الراهن، اكد "من الصعب تحديد العدد الدقيق، ولكن نملك معلومات تشير الى ان اعدادهم تبلغ 18 الفاً وربما أكثر، ولكن اود التأكيد على ان تنظيم داعش لديه اليوم عناصر أكثر مما كان عليه عام 2013 قبل أن يبدأوا بشن هجومهم في سوريا والعراق وإعلان خلافتهم"، لافتا الى انه "ثمة احتمال كبير بعودة ظهور داعش مجدداً وبإمكانه إعادة ترتيب صفوفه بسهولة بالغة والقيام بالتجنيد، لان كل الاسباب الجذرية التي تؤدي الى ظهور داعش وتعاون الناس معهم، مازالت موجودة هناك".