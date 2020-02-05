الزمالك يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية في أزمة السوبر الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد نادي الزمالك المصري باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في أزمة مباراة السوبر الأفريقي، أمام الترجي الرياضي التونسي.

ويرفض الزمالك خوض المباراة المقرر لها يوم 14 فبراير/شباط الحالي أمام الترجي التونسي، بسبب إقامتها في قطر، حيث يعتبر أن اللعب هناك يمثل تهديدا على حياة بعثة الفريق.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه ينتظر وصول تعهد من جانب الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بتأمين بعثة الفريق، وكذلك الحصول على موافقة الحكومة المصرية بالسفر إلى قطر لخوض المباراة.

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وأكد رئيس الزمالك أنه في حالة عدم الحصول على التعهد والموافقة، فإنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، في ظل رفضه إقامة المباراة في قطر.

وأشار مرتضى إلى أن اللجوء للمحكمة الرياضية سيكون الخطوة الأخيرة التي يلجأ إليها النادي خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الزمالك يخوض المباراة باعتباره بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويواجه الترجي التونسي الذي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا.