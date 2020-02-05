دعم أوروبي بـ٦ ملايين يورو يتحدى إسرائيل في بالضفة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن مساهمة بقيمة 6 ملايين يورو، لتنفيذ مشاريع تخدم الفلسطينيين في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، في تحدٍ منه لإسرائيل التي تعتزم ضم أجزاء من تلك المنطقة.

خطوة تأتي بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم مناطق واسعة من المنطقة "ج" بالضفة الغربية، في أعقاب انتخابات الكنيست المقررة مطلع مارس/آذار المقبل.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتمنح خطة "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إسرائيل إمكانية ضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

الاتحاد الأوروبي من جهته يعارض أي ضم إسرائيلي أحادي لأراض في الضفة الغربية.

وجاء إعلان التكتل الأوروبي، اليوم، في ذروة تحركات سياسية أوروبية تحذر إسرائيل من الإقدام على ضم أي أراض فلسطينية محتلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعت إسرائيل الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل المشاريع في المنطقة المذكورة، وهو ما رفضه الاتحاد.

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وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين: "قدمنا والدنمارك نحو 6 ملايين يورو لتنفيذ 16 مشروعا للبنية التحتية الاجتماعية والخدماتية في المنطقة (ج)".

وأوضح أن هذه المساهمة "جاءت من خلال برنامج تنمية المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية" والذي قدم في السنوات الماضية مساهمات لدعم الفلسطينيين في تلك المنطقة.

لكن إسرائيل هدمت وصادرت العديد من المنشآت الفلسطينية ذات الطابع الإنساني والتي أقيمت في المنطقة "ج" بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن المشاريع الممولة ستشمل 15 تجمعا سكانيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، تخدم أكثر من 24 ألف مستفيد.

كما تشمل مدارس ومباني متعددة الأغراض وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء والطرق.

وفي هذا الصدد، نوه الاتحاد الأوروبي بأنه يقدم المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المحتاجة في المنطقة (ج) وفقا للضرورة الإنسانية.

وبالتوازي مع ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية لتطوير المنطقة (ج) ودعم الوجود الفلسطيني.

وبهذه المساهمة يصل مجموع قيمة البرنامج إلى 15.2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وفق البيان نفسه.