مفاجآت وإنسانيات ومناكفات.. ترامب يلفت الانتباه بخطاب الاتحاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على عكس غالبية مؤتمرات ولقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء خطاب حالة الاتحاد مختلفا حيث تضمن العديد من المفاجآت والقصص الإنسانية التي لاقت تفاعلا إيجابيا لدى الحضور ومنصات التواصل الاجتماعي فيما لم تغب المناكفات عنه.

فبالإضافة إلى الحديث عن الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققها خلال فترة رئاسته، كان هناك حضور لفتوا الأنظار ما بين ضحايا إرهاب وضباط خدموا الولايات المتحدة ومصاب بالسرطان وتلميذة نابغة.

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

وفي هذا الخطاب يقر الرئيس الأمريكي حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.

ويأتي الخطاب في ظل تهم يواجهها ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المنتظر خلال ساعات، إجراء تصويت نهائي بمجلس الشيوخ، في ختام محاكمة ترامب برلمانيا بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.





مناكفات

قبل بدء كلمته، تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الممدودة له، فيما مزقت الأخيرة نسخة الخطاب.

ووفق مراقبين، فإن تصرف ترامب يبعث برسالة غير مباشرة بأنه يرفض ما قامت به، حيث قادت بيلوسي إجراءات التصويت على التوصية بعزله في مجلس النواب الأمريكي.

وفي نهاية الخطاب، قامت بيلوسي التي كانت تقف خلف ترامب بتقطيع ما بدا أنها نسخة من الخطاب الذي أجراه الرئيس الأمريكي بشكل واضح أمام عدسات الكاميرا، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.





ضحية داعش

إحدى هذه اللفتات الإنسانية حضور والدي الفتاة الأمريكية كايلا التي اختطفها تنظيم داعش بقيادة زعيمه أبو بكر البغدادي في 2013، وتم تعذيبها واغتصابها، وبعد أكثر من 500 يوم من أسرها قتل التنظيم الإرهابي كايلا، وعمرها لم يتعد 26 عاماً، وفق موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وتخليداً لذكراها، أطلقت الإدارة الأمريكية على فرقة العمليات الخاصة التي قتلت البغدادي في أكتوبر/تشرين أول الماضي في شرق سوريا، اسم "فرقة العمل 14-8" إشارة لتاريخ ميلاد كايلا 14 أغسطس/آب.

وأكد ترامب على أن الجنود الأميركيين لن ينسوا كايلا أبداً.

ضحية قاسم سليماني

كما وجه البيت الأبيض الدعوة لأسرة أحد ضحايا قاسم سليماني في العراق، فحضرت إيلي هاكي وابنها غيج، وكان زوجها كريستوفر هاكس من هيئة أركان الجيش يخدم في العراق، قبل أن يٌقتل هو وثلاثة جنود في انفجار قنبلة.

وأكد البيت الأبيض آنذاك أن القنبلة التي أودت بحياة هاكس كانت من تخطيط سليماني.

وأشار ترامب إلى أن نجل هاكس أصبح اليوم شاباً، 14 عاماً، ولفت إلى أن القوات الأمريكية قتلت في 3 يناير/كانون ثاني الماضي، سليماني الذي حرم غيج من والده.

بدورها، قالت هاكي لوسائل إعلام أميركية أنها علمت بعد سنوات من وفاة كريستوفر أنه قُتل بنوع معين من العبوات الناسفة التي صنعت في إيران، وأضافت أنها رفعت دعوى قضائية على إيران، بهدف توعية الناس على الدور الذي لعبته في قتل زوجها.

وأشارت إلى أنها عندما قُتل سليماني، أخبرت ابنها أن هذا هو الرجل المسؤول عن وفاة والده، وأضافت إن غيج ركض حول المنزل احتفالا عند سماع الخبر.

الطفلة إيلي

وعند حديثه عن إنجازاته في المجال الصحي والخدمات الطبية الجديدة، تحدث عن قصة الطفلة إليورا كيمبرليا، التي كانت ضمن الحضور مع والدتها أوبين شنايدر.

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وإيلي طفلة أميركية ولدت بعد 21 أسبوعاً و6 أيام فقط، بحجم علبة الصودا، وطولها 10.4 بوصة، وكان احتمال بقائها على قيد الحياة ضعيفا جداً.

وأكد ترامب أنه بفضل الرعاية الصحية في مستشفى سانت لوك بمدينة كانساس سيتي، استطاعت إيلي البقاء على قيد الحياة، وتعيش الآن حياتها كطفلة طبيعية.





وسام الحرية

وفي خطوة غير مسبوقة، خلال خطاب حالة الاتحاد، منح ترامب وسام الحرية الرئاسي للإذاعي راش ليمبو، وذلك بعد يوم واحد من كشف مقدم البرامج الحوارية أنه مصاب بسرطان الرئة.





الطيار الكهل

كما وجه ترامب الدعوة للطيار الأمريكي تشارلز ماكغي، وهو واحد من آخر طيارين من المجموعة المعروفة باسم tuskegee، وهو أول طيار مقاتل من ذوي البشرة السمراء.

قام ماكغي بأكثر من 180 مهمة قتالية في الحرب العالمية الثانية، كما خدم مع القوات الأميركية في كوريا وفيتنام.

وفي 7 ديسمبر الماضي، احتفل تشارلز بعيد ميلاده المئة، وقام الرئيس الأميركي بترقيته إلى رتبة عميد، ووضع النجوم على كتفيه في المكتب البيضاوي.





مفاجأة

وعند حديث ترامب عن أفغانستان شدد على نيته إنهاء أطول حرب في أمريكا وإعادة القوات إلى وطنهم، قدم مفاجأة لزوجة أحد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وأعاد زوجها خلال الخطاب.

وبدأ ترامب بتقديم إيمي ويليامز ونجليها، متحدثا عن تضحياتهم كأسرة جندي يقاتل في أفغانستان، حسب موقع "ديلي كولر" الأمريكي.

وقال ترامب: "الحرب تضع عبئا ثقيلا على أسرنا العسكرية غير العادية، لا سيما الزوجات مثل إيمي ويليامز من فورت براج بولاية نورث كارولينا وطفليها إليانا 6 سنوات، ورولاند 3 سنوات".

وبينما كان الحضور يهتف ويصفق، بدأ ترامب بالكشف عن المفاجأة، متوجها بالحديث إلى إيمي: "هناك شيء آخر الليلة، لدينا مفاجأة خاصة للغاية. يسرني أن أبلغكم أن زوجك عاد من الجيش. إنه هنا معنا الليلة".

وتفاعل الحضور بالهتاف والتصفيق عندما تقدم الرقيب وليامز باحتضان زوجته وأطفاله المذهولين.

حينها خاطبه ترامب بالقول: "مرحباً بك في وطنك رقيب ويليامز، شكرا جزيلا"، مستطردا: "كما يشهد العالم الليلة، فإن أمريكا هي أرض الأبطال".

وتنشر واشنطن حاليا نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.

ويتفاوت عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حسب تناوب الجنود.

والعام الماضي، أعلن الرئيس ترامب اعتزامه خفض العدد الإجمالي لقواته في أفغانستان إلى 8600 مع إمكان مزيد من الخفض.

منحة التعليم

وعند حديثه عن التعليم، فاجأ الرئيس ترامب الطالبة جانيا ديفيس، من الصف الرابع "بمنحة دراسية" ودعا الكونغرس إلى تمرير "قانون منح وحرية التعليم وفرص التعليم" الذي يمنح مليون طفل حرية حضور مدرسة من اختيارهم.

وكانت جانيا في قائمة انتظار تضم نحو 50000 طالب في ولاية بنسلفانيا، وقال ترامب "يسرني أن أبلغكم أن الانتظار الطويل قد انتهى. أستطيع أن أعلن بكل فخر الليلة أن منحة الفرص أصبحت متاحة، وستذهب إليك، وسوف تتجه قريبًا إلى المدرسة التي تختارها".