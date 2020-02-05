أمريكا توقف برنامجا للطائرات المسيرة مع تركيا لتوغلها في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة أوقفت برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا بسبب توغلها في سوريا أكتوبر الماضي.
وساعد هذا البرنامج تركيا في توجيه ضربات داخل العراق وسوريا ضد الأكراد، واستطاعت أيضا تزويد مليشيات إرهابية في ليبيا بطائرات مسيرة لقتال الجيش الوطني هناك.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء إن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى اتُخذ ردا على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول ما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب هذا التوغل.
وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وفي مواجهة الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها أنقرة، فرض ترامب عقوبات على تركيا وأرسل بومبيو ونائبه مايك بنس، حيث توصلا إلى اتفاق تنسحب بموجبه القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" خلال 5 أيام.
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