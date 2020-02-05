اردوغان يحض النظام السوري على الانسحاب من محيط نقاط المراقبة التركية

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

حض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء النظام السوري على سحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غرب سوريا، مهددا باللجوء الى القوة في حال لم يتم القيام بذلك.

وقال اردوغان في خطاب في أنقرة "اثنان من نقاط المراقبة ال12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط النظام. نأمل في أن ينسحب الى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية شباط/فبراير. وإذا لم ينسحب النظام، فان تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك".