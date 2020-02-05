شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. روبوتات تحل محل الممرضات للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 يعمل علماء صينيون على تطوير روبوت يمكن أن يحل محل الممرضات في إجراء اختبارات الحلق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطبقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، بدأ البحث وتطوير الروبوت منذ أكثر من أسبوع من قبل شركة Siasun الرائدة في مجال صناعة الروبوتات في البلاد ومعهد شنيانغ للأتمتة التابع لأكاديمية العلوم الصينية. Advertisements وتم توكيل مهمة تطوير الروبوت وتركيبه لعدة شركات مختصة في المجال بهدف توفير الوقت. ولاختبار فيروس كورونا الجديد، تأخذ الممرضات مسحة لجميع الإفرازات من حلق المريض لإجراء التحاليل، الأمر الذي يهددهن بالإصابة بالمرض بسبب التعرض للفيروس. وبحسب الشركة Siasun Robot ، سيزود "الروبوت الممرض" بذراعٍ ميكانيكية على شكل ثعبان ومكان لجمع العينات، ويتم التحكم فيه عن بُعد لحماية الطاقم الطبي من الإصابة.

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