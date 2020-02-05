رئيس السنغال يبدأ زيارة رسمية للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس السنغالي ماكي سال، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام.



ويرافق الرئيس ماكي سال، وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعاون، إضافة إلى عدد من المسؤولين السنغاليين.

وكان الرئيس السنغالي قد زار الإمارات في مارس/ أذار العام الماضي، والتقى حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

Advertisements

وتناول ذلك اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والسنغال، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وخلال لقائه وفدا إماراتيا، في يوليو/تموز الماضي، أشاد سال بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وأكد حرص السنغال على دعم وتعزيز تلك العلاقة وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.