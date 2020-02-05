شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تؤكد شفاء طفل أصيب بفيروس «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة الماليزية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن طفلاً كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.



وبينت الوزارة في بيان وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إخضاع الطفل (صيني الجنسية) لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس.

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