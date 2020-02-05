شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الجزائري يلتقي حفتر في بنغازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، إلى بنغازي حيث يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في إطار المساعي التي تبذلها الجزائر لإنهاء الأزمة الليبية واستضافة حوار ليبي ليبي لحل الأزمة. وبحسب مصادر خاصة للعربية والحدث، سيبحث الوزير الجزائري مع قائد الجيش سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية. وتجدد الجزائر رفضها التدخل الخارجي في الأزمة الليبية. Advertisements وكان في استقبال الوزير الجزائري بأرض مطار بنينا في بنغازي، رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي. وأفادت مصادر إعلامية ليبية بأن بوقدوم وجه دعوة لحفتر من الرئاسة لزيارة الجزائر. وكان وزير الخارجية الجزائري، قد أكد في 23 يناير الماضي في ختام اجتماع دول جوار ليبيا، أن حل الأزمة الليبية يتطلب أن يكون ليبياً - ليبياً بدعم من المجتمع الدولي، مشددا على أن دول الجوار ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا. وألح وزير الخارجية الجزائري على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي.

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