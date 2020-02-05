رئيس الوزراء البريطاني السابق .. العثور على «سلاح حارس كاميرون الشخصي» داخل مرحاض طائرة

عثر مسافر في رحلة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من نيويورك إلى لندن على مسدس وجوازي سفر لكل من رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون وحارسه، داخل مرحاض الطائرة وفقا لروسيا اليوم .
وأكد موقع "ديلي ميل" أن راكبا وجد سلاح حارس كاميرون الشخصي وجوازي السفر، قبل أن يسلم لقيته وهو في حالة ذعر لمضيفات الطيران، فيما تم تأجيل إقلاع الطائرة لمدة ساعة كاملة.
ونقل الموقع عن مصدر قوله "لحسن الحظ تم إيجاد السلاح من قبل مواطن يحترم القانون قام بفعل مصيب".
من جهتها، أكدت الشرطة البريطانية في بيان أنها "على علم بالحادثة التي وقعت على متن رحلة متوجهة إلى المملكة المتحدة يوم 3 فبراير، وقد أنهيت بعدها مهام الضابط (الحارس) المعني. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ويجري حاليا تحقيق داخلي بشأنها".
من جهته، امتنع مكتب كاميرون عن التعليق على الأمر، مضيفا أنها قضية تخص الشرطة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق إن كاميرون كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك برفقة زوجته سامانثا.
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