«الأول عربيًا وإفريقيًا والتاسع عالميًا».. كيف تفوق الجيش المصري على جيشي تركيا وإسرائيل وإيران بترتيب الأقوى؟

جاء الجيش المصري ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، متفوقا على جيوش كبيرة أخرى، في التصنيف السنوي لموقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

كيفية تقييم قوة الجيوش

ويستخدم الموقع العسكري 50 عاملا خاصا، لتقييم جيوش العالم، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية، من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة.

الولايات المتحدة في المركز الأول

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، متفوقة على جيشي روسيا والصين، اللذان حلا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

مصر التاسع عالميا

ووضع مؤشر القوة، الجيش المصري في المركز التاسع عالميا، متفوقا على الجيش التركي (المركز 11) والجيش الإيراني (المركز 14) والجيش الإسرائيلي (18).

مراكز القوة

ونشر الموقع العسكري المختص، تفاصيل تقييم جميع النواحي العسكرية، والتي بينت تركز قوة الجيش المصري في القوات البرية.

الرابع عالميا في قوة الدبابات

وحل الجيش المصري في المركز الرابع عالميا، في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية.

وحصد الجيش المصري نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا.

الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات

أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.

القوة الجوية الخامس

وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.

ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم العربي

جاءت مصر على رأس ترتيب الجيوش العربية، إذ يعد الأقوى في المنطقة، وفقا لتصنيف "جلوبال فاير باور"، ثم في المرتبة الثانية السعودية وتليها الجزائر، ثم الإمارات وبعدها سوريا في المرتبة الخامسة، كما تعتبر العراق صاحبة المركز السادس في الترتيب، بعدها المغرب ثم السودان، يعقبها الأردن، وبعدها اليمن بالمركز العاشر، أما عن الجيش الأضعف عربيا فهو جيش مدغشقر.

ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم

جاء على رأس قائمة تصنيف الجيوش الأقوى في العالم أمريكا، وفي المركز الثاني روسيا، بعدها الصين في المركز الثالث، ثم الهند بالمركز الرابع، وبعدها اليابان ثم كوريا الجنوبية بالمرتبة السادسة، تليها فرنسا بالمركز السابع ثم بريطانيا بالمركز الثامن، ومصر في المركز التاسع ثم البرازيل بالمرتبة العاشرة، أما عن المركز الأخير صاحب أضعف جيش في العالم، فهي دولة بوتان. حسبما نشر موقع "الوطن".

138 مركزا.. ترتيب جيوش العالم من حيث القوة:



أمريكا

روسيا

الصين

الهند

اليابان

كوريا الجنوبية

فرنسا

بريطانيا

مصر

البرازيل

إيطاليا

ألمانيا

تركيا

إيران

باكستان

إندونيسيا

السعودية

إسرائيل

أستراليا

إسبانيا

بولندا

فيتنام

تايلاند

كندا

كوريا الشمالية

تايوان

أوكرانيا

الجزائر

السويد

اليونان

جنوب أفريقيا

سويسرا

التشيك

ميانمار

هولندا

كولومبيا

المكسيك

رومانيا

بيرو

فنزويلا

نيجريا

الأرجنتين

ماليزيا

بنجلاديش

الإمارات

أوزباكستان

سوريا

تشيلي

الفلبين

الدنمارك

العراق

سنغافورة

بيلاروسيا

هنجاريا

أنجولا

المغرب

سولوفاكيا

فنلندا

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إثيوبيا

البرتغال

بلغاريا

كازاخستان

أذربيجان

صربيا

النمسا

بوليفيا

السودان

الإكوادور

كورواتيا

بلجيكا

الكونغو الديموقراطية

الأردن

تركمنستان

كوبا

اليمن

عمان

زامبيا

تونس

أفغانستان

نيوزلاندا

ليبيا

زيمبابوي

ليتوانيا

سولوفينيا

كينيا

سيريلانكا

الكويت

أوغندا

طاجيكستان

تشاد

جورجيا

قطر

تنزانيا

جواتيمالا

البحرين

مالي

بوركينا فاسو

قريجستان

أيرلندا

أوروجواي

الكاميرون

لاتفيا

النيجر

ساحل العاج

منغوليا

غانا

كمبوديا

بوتسوانا

هندوراس

أرمينيا

جنوب السودان

مولدوفا

بارجواي

نيكارجوا

ألبانيا

موزمبيق

لبنان

إستونيا

جمهورية الدومنيكان

الصومال

جمورية الكونغو

نيبال

الجبل الأسود

موريتانيا

مدغشقر

السلفادور

شمال مقدونيا

ناميبيا

جمهورية افريقيا الوسطى

الجابون

لاوس

بنما

سورينام

البوسنة والهرسك

سيرا ليون

ليبريا

بوتان