أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن "قرار تعليق التداول ب​مياه الشرب​ الصادر بالأمس يتعلق حصراً بالعلامة التجارية “La Vie” التي يتم انتاجها في السكسكية، جنوب لبنان، ولا علاقة له بعلامات تجارية أخرى تحمل أسماء غير مطابقة ومشابهة يتم التداول بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد: قرار تعليق التداول بمياه الشرب الصادر بالأمس يتعلق حصراً بـ "La Vie" المُنتجة بالسكسكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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