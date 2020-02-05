وزيرة العدل: زيارتي للمحاكم والأقسام الملحقة مقدمة لإجراءات عملية

أكدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "زيارتي للمحاكم والأقسام الملحقة مقدمة لإجراءات عملية ستصدر في وقت قريب". إضغط للمزيد

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