دياب التقى حتي وعرض للعلاقات مع وزير الخارجية البلجيكي

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في مكتبه في السرايا، وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوغن والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء عرض لتطورات الاوضاع في ​لبنان​ والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وكان الرئيس دياب، التقى وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ الذي أطلعه على نتائج الاجتماعين اللذين شارك فيهما في ​القاهرة​ وجدة.