عبدالله: العهد أثبت فشله بكل المقايس ومن المنطقي عدم اعطاء الحكومة الثقة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني ان "العهد أثبت فشله بكل المقايس وأهم انجاز قام به هي الثورة في الشارع وستسجّل له في التاريخ". ولفت إلى انه "نحن كنا جزءا من ​السلطة​ ولا ننكر هذا الموضوع، لكننا خرجنا من هذه السلطة".

وأمل "التخلص من النظام الطائفي لأنه علة مشاكلنا، ونحن نعمل على انجاز الدولة المدنية والغاء النظام الطائفي الزبائني".

وأضح ان الحزب أشارك بجلسة ​الموازنة​ لأن "البلد لا يمكن ان يدار في الفراغ ويجب احترام المؤسسات وهناك موازنة يجب ان تقر"، لافتا إلى ان "كل الكتل عملت على هذه الموازنة وخفضت ​العجز​ بنسبة كبيرة، ونحن حريصون على تمني رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري الحضور". وأكد انه "حضرنا جلسة مجلس النواب ضمانة لعمل المؤسسات واعطاء مصداقية لهذا المجلس الذي يمثل الناس حتى اشعار آخر واجراء ​انتخابات​ نيابية".

وأشار إلى انه "سنحضر جلسة الثقة للحكومة من أجل القيام بمسؤولياتنا الوطنية، سنناقش البيان الوزاري بكل تفاصيل، ولكن من المنطقي ان لا نعطي الثقة لهذه ​الحكومة​ لأنه نعترض على طريقة تكشيلها التي لم تأخذ بعين الاعتبار المشهد السياسي على الارض كما ان رئيس الحكومة حسان دياب لم يلتزم بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين".