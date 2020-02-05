رئيس الجامعة الثقافية بالعالم التقى حتي: لإعلاء شأن الإغتراب وتثبيت دور الجامعة

لفت الرئيس العالمي لـ"الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" ​عباس فواز​، بعد لقائه على رأس وفد، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ ، إلى أنّ "الوفد قدّم التهنئة للوزير حتي، وأطلعناه على نشاطات الجامعة والخطوات التوحيديّة الّتي قمنا بها ونشاطات أُخرى سنقوم بها هذه السنة، منها يوم المغترب اللبناني في العالم في النصف الثاني من آذار المقبل ويوم الشباب العالمي في صيف 2020".

ووصف فواز اللقاء بـ"الجيد"، مبيّنًا أنّه "تمّ الاتفاق على المتابعة مع حتي من أجل إعلاء شأن الإغتراب وتثبيت "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" ودورها لدى المغتربين". وركّز على أنّ "حتي قد حضّنا على الاستمرار في هذا الخط الوحدوي، مبديًا كلّ الاستعداد للتعاون مع الجامعة ومع المغتربين اللبنانيين. وسنعقد قريبًا مؤتمرًا عالميًّا للجامعة برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وفي حضور جميع المسؤولين اللبنانيين".