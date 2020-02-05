اعتصام أبناء اللاجئين الأفارقة مستمر للشهر الخامس على التوالي

يستمر ​اعتصام​ عدد من أبناء ​اللاجئين​ الأفارقة للشهر الخامس على التوالي أمام مبنى مفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون اللاجئين في ​بئر حسن​، للمطالبة بحقوقهم في السفر الى دول تضمن لهم حق ​التوطين​، وتوجيه رسالة الى ​المجتمع الدولي​ ومنظمات ​حقوق الانسان​ بضرورة تأمين الحماية لهم ولأسرهم. إضغط للمزيد

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