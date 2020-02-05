رئيس بلدية الهبارية استقبل وفدا من منظمة مكافحة الجوع

استقبل رئيس بلدية الهبارية ايمن شقير في مكتبه في دار البلدية بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وفدا من منظمة مكافحة الجوع للتباحث في السبل الايلة لإنجاح المشروع الذي ستنفذ المنظمة بالتعاون مع البلدة خلا الفترة المقبلة في الهبارية والمتعلق بتنظيف الحدائق العامة وفرز النفايات وغيرها من المشاريع البيئية الأخرى ما يسمح بتشغيل العديد من ابناء البلدة ومن النازحين السوريين القاطنين فيها.
رئيس البلدية شقير ثمن للجمعية لفتتها الإنسانية هذه والتي جاءت في ظل ظروف معبسية واقتصادية صعبة من شأنها أن تخفف عن كاهل المواطنين وتساعده على تجاوز بعضا من الصعوبات التي تواجههم.
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