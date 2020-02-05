كنعان يلتقي وزير المال غازي وزني للبحث في الوضع المالي

التقى النائب ​ابراهيم كنعان​ وزير المال ​غازي وزني​ للبحث في ​الوضع المالي​ والخيارات المطروحة من الناحية القانونية والتشريعية. إضغط للمزيد

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