جنبلاط عرض مع السفير المصري مختلف المستجدات والتطورات السياسية

إستقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، السفير المصري ياسر علوي، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، والنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والوزير السابق غازي العريضي، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض مختلف المستجدات والتطورات السياسية. ثم استبقى جنبلاط ضيفه والحضور إلى مائدة العشاء.

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