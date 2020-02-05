النشرة: إحتراق منزل في راشيا الفخار والدفاع المدني يعمل على إخماده

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "حريقا إندلع في أحد المنازل في ​بلدة راشيا الفخار​، ويعمل ​الدفاع المدني​ بمساعدة الأهالي على إخماد الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات". إضغط للمزيد

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