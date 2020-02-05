مجدلاني: الاهم اليوم ان يكون هناك ارادة لتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي

اشار النائب السابق ​عاطف مجدلاني​ الى ان الاهم اليوم ان يكون هناك ارادة لتنفيذ القوانين التي تصدر عن ​المجلس النيابي​، والقوانين التي تصدر عن المجلس بحاجة الى مراسيم تطبيقية، وهناك وزارات تتكاسل ولا تصدر هذه المراسيم، فتبقى القوانين حبرا على ورق. واوضح ان قانون ​سلامة الغذاء​ صدر عن المجلس النيابي عام 2015 بعد 10 سنوات عمل، وهذا القانون يحتم انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الا انه لم يتم تعيين اعضاء الهيئة، والرئيس لوحده لا يستطيع فعل شيء وتم تعيينه منذ عامين ولا يقوم بشيء.

واوضح مجدلاني في حديث تلفزيوني، ان مهام هذه هيئة الغذاء واسعة ويجب ان يكون لديها صلاحيات للمارستها على كافة الاراضي اللبنانية.