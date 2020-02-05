جاويش أوغلو: حان الوقت لصفحة جديدة في مسيرة عضوية الاتحاد الأوروبي

أكّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ أنّ "الوقت حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة مفاوضات عضويّة ​تركيا​ في ​الاتحاد الأوروبي​". وركّز في كلمة له، خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة التركية ​أنقرة​، على أنّ "في حال مواصلة الاتحاد الأوروبي إنكار حقوق أتراك قبرص في موارد الجزيرة، فإنّنا سنتّخذ خطوات ردًّا على أي تصرفات سلبيّة".

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