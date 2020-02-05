النشرة: اعادة تأهيل اجزاء من الخط الدولي المحرر على طريق حماه حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأن "الآليات والورشات الفنية في حماة تواصل اعادة تأهيل اجزاء من الخط الدولي المحرر على طريق حماه حلب ممتدا من ​خان شيخون​ وحتى معردبسة بالقرب من ​سراقب​ ب​ريف ادلب​، وذلك بترحيل الأنقاض وإعادة تأهيل الطريق والذي يتمد على اكثر من 55 كيلومترا وذلك مواكبة لعمليات ​الجيش السوري​ في المنطقة".

وحضرت الى المنطقة كوادر فنية وهندسية من وزارة النقل وقامت بإجراء الكشف الفوري للأوتستراد الدولي وتحديد احتياجاته حسب الأولوية ليصار إلى تسليكه وفتحه أمام حركة عبور السيارات وعودة الأهالي.

وفي حال عودة الطريق كاملا ممتدا من خان شيخون الى ​معرة النعمان​ فسراقب، سيعود النشاط التجاري والذي يربط المحافظات الرئيسية ببعضها الى اوجه وتعود معه حركة النقل من جديد مختصرة الوقت الى النصف.