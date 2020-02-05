روحاني: وعي الشعب الإيراني وصموده السبب وراء فشل أميركا بكسب تأييد حلفائها

ركّز الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ فشلت في كسب تأييد حلفائها، ولا تستطيع إظهار أعمالها الإرهابية على أنّها قوّة عالميّة"، موضحًا أنّ "ذلك يعود إلى يقظة ووعي وصمود الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم".

وأكّد في كلمة له خلال اجتماع ​مجلس الوزراء​، أنّ "حتّى يومنا هذا، لم تتمكّن الولايات المتحدة من كسب حليفتها ​أوروبا​، أي أنّ "​البيت الأبيض​" أراد منذ اليوم الأوّل أن يحصل على تأييد أوروبا معه لتجاوز الإتفاق النووي، لكن أوروبا رفضت، وبعد أشهر عدّة كانت أميركا ما تزال تعلّق آمالها على الأوروبيين، لكن أيضًا باءت محاولاتها بالفشل". ولفت إلى أنّ "الشعب الإيراني الأبي أثبت صموده في كلّ يوم وفي كلّ حادثة".

وأشار روحاني إلى "أهميّة مشاركة الشعب في مسيرات إحياء الذكرى الـ41 لانتصار ​الثورة الإسلامية​، والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى الإسلامي، لتوجيه ضربة أُخرى إلى أعداء إيران".