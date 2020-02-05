سلطات الهند اشترت أسلحة روسية بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة

كشف نائب مدير الجهاز الفيدرالي الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، عن أنّ "الهند حجزت معدّات عسكريّة روسيّة خلال ثلاث سنوات بقيمة 15 مليار دولار أميركي، ولكن إذا تحدّثنا عن حجم المنتجات المتعاقد عليها، فقد بلغ هذا الحجم منذ عام 1991 حوالي 70 مليار دولار أميركي".
وكانت قد وقّعت روسيا عقدًا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقّع أن تحصل الهند على أول فوج في أيلول 2021، والخامس في 2025.
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