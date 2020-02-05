فضل الله: تبلغت من الجهات القضائية أنه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص

كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه "تبلغت من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص العدلي لأن هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مؤكدا "اننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، اوضح فضل الله أن "موضوع التحويلات المالية التي جرت من المصارف الى الخارج، طالبنا باجراء جردة لها وتبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءا من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس من اول السنة كما طالبنا".
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