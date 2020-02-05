خامنئي: المشروع الأميركي المتمثل بصفقة القرن سوف يموت قبل موت ترامب

شدد المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي الى ان "المتغطرسين الأميركيين كشفوا النقاب عن مشروع اسمه صفقة القرن وكانوا يمنون النفس بأنه قد يتحقق باختيار اسم رنان له. أولاً هذه خطوة حمقاء. ثانياً هذه الخطوة مؤشر على الخيانة. ثالثاً إن هذا المشروع يعود من البداية بالضرر عليهم".
وتابع خامنئي في تصريح له قائلا "هي خطوة حمقاء لأن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل وسوف يموت قبل موت ترامب. من هنا إن الدعوات للمشاركة في الكشف عنه وإثارة الضجيج والاستثمار في مشروع لن يتحقق ليست سوى تصرف أحمق. ثانياً هي دلالة على خبث ومكر الأمريكيين لأنهم أبرموا صفقة مع الصهاينة حول موضوع يخص الفلسطينيين. إن فلسطين للفلسطينيين. من أنتم حتى تتخذوا قرارات تتعلق بفلسطين؟".
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