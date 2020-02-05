كوبيتش: شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش "أننا نحاول تحريك ​المجتمع الدولي​ لتأمين المزيد من المساعدات للبنان، ونجدد القول إن مسألة شكل ​الحكومة​ في لبنان هي مسألة داخلية لكننا نريد حكومة تجتمع وتستمع لمطالب الناس وتستجيب لها وتعمل على معالجة الأزمات المالية والاقتصادية".

وفي تصريح له، شدد كوبيش على أن "شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح ومن المعيب مثلا أن يبقى وضع ​الكهرباء​ على ما هو عليه والإصلاحات يجب أن تترافق مع مهل زمنية للتنفيذ وإن لم يساعد لبنان نفسه فلن يساعده المجتمع الدولي".