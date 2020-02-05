أكد وزير الخارجية ناصيف حتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي فيليب غوغن، اننا تحدثنا عن اهمية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين واتجاهنا لتعزيز الاقتصاد المنتج في بلدنا، مشيرا إلى أنه "جرى البحث في موضوع صفقة القرن، وقد أكدنا على موقفنا والموقف العربي، وان مبادرة السلام العربية تشكل المرجعية القانونية الوحيدة للسلام".
ولفت حتي إلى أنه "جرى الحديث عن موضوع النازحين السوريين في لبنان وأكدنا على ضرروة الاسراع بعودتهم بطريقة آمنة إلى بلادهم، كما أكدنا أن لبنان يتعرض لمشاكل واعباء نتيجة هذه القضية الانسانية"، لافتا الى انه "جرى التأكيد على اهمية تعميق العلاقات بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر حتي التقى نظيره البلجيكي: لضرورة الإسراع بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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