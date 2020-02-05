شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قوانين أمام النواب الأحد.. أبرزها الكيانات الإرهابية والبيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل يوم الأحد، حيث يناقش خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، كما يأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون كان قد سبق ووافق عليه فى المجموع فى الجلسات السابقة، وتشمل القوانين الآتى:

1ـ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

2 ـ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكـــومة بتعــديل بعض أحكــام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

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3 ـ استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

4 ـ استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

5 ـ قرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلدو(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس)بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

6 ـ كما يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج