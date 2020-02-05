بـ 1800 قرص مخدر.. سقوط تجار "البرشام" في قبضة مباحث النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة قسم السلام ثاني.
تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم السلام ثاني، والرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبط المدعو "خمیس. م" عاطل ومقیم بمساكن الصعید دائرة القسم، والسابق اتھامه في عدد 4 قضایا، وبحوزته المضبوطات 1800 قرص مخدر، مبلغ مالي 1060 جنیه، ھاتف محمول.
وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة، والھاتف المحمول للاتصال بعملائه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.
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