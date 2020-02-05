القبض على جزار جمع 4 مليون من ضحاياه لاستثمارها في تجارة المواشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تلقت بلاغا من (8 مواطنين - مقيمين بدائر مركز شرطة بسيون بالغربية) بقيام أحد الأشخاص (جزار - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواشي والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها ( 4.157.000 أربعة ملايين ومــــائة وسبعــة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.