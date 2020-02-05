مزقا جسد الزوج.. جنايات قنا تحيل أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي، لقتلهما الزوج، في القضية رقم 6932 لسنة 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 531لسنة 2019 كلي قنا، وتحديد جلسة مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 5 يونيو 2019، عندما عثرت أجهزة الأمن بمركز أبوتشت، على جثة "سمير .أ" ٢٨ عامًا، نجار مسلح، ومقيم البلينا سوهاج، بالطريق الصحراوي بجوار قرية خوالد أبوشوشة، بها طعنات بالرقبة وبأنحاء متفرقة بالجسم.

وتبين من تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.م، 24 عامًا، سائق، و"أسماء.ع"، 24 عامًا، ربة منزل "زوجة المجني عليه"، لارتباط المتهمين بعلاقة غير شرعية.