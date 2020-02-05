إحباط تهريب مشغولات فضية ونقد مصري بميناء أرقين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تمكن رجال جمارك ميناء أرقين بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولتي تهريب كميات من المشغولات الفضية والنقد المصري.

خلال إنهاء إجراءات الركاب المسافرين إلى السودان، اشتبه مصطفى محمود مسئول الأمن الجمركي، في المسافر "أ.ع.أ" سوداني الجنسية، وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، جرى تشكيل لجنة مكونة من هشام علي وأحمد

جبريل مأموري الجمرك، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب، والتي عثر بداخلها 65 ألف جنيه مصري.

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فيما اشتبه أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي، في "ع.م" سوداني الجنسية، وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، تبين وجود 1250 قطعة

مشغولات فضية مطعمة بالفصوص بوزن إجمالي 5 كيلوجرامات، مخبأة بين الملابس.

وحرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، المحضرين "8،9" لسنة 2020.