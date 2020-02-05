الاعتماد غدًا.. ننشر نسب النجاح للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر (رابط النتيجة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، غداً الخميس، السادس من فبراير الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه كان من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمس الثلاثاء، إلا أن سفر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حال دون ذلك، لأنه المخول من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لاعتماد النتيجة.

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وأشار المصدر، إلى أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر سيعود من الإمارات العربية المتحدة، عصر اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدًا الخميس.

ولفت المصدر، إلى أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية تتراوح بين 92,55 و 93,55 %، والإعدادية 80.45% و 79,50%، وهي نسب مرتفعة عن الأعوام الماضية، والمؤشرات مبشرة للغاية.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر عبر الرابط التالي، اضغط هنا.