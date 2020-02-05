الجزائر/ وفاة 7 أشخاصٍ وإصابة 20 آخرين في حادث مرور

وكالات- أفاد التلفزيون الجزائري اليوم، الثلاثاء 4 فيفري 2020، بوفاة سبعة أشخاص وإصابة 20 أخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سوق أهراس وعنابة شرقي البلاد.

وقال التلفزيون إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدة بولحروش، مشيرا إلى أن سبب الحادث يعود لانقلاب الحافلة وسقوطها في منحدر.

Advertisements

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أمس الاثنين، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي لسائقي السيارات وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد.