بريطانيا ترسل طائرة مدنية إلى "ووهان" الصينية لإجلاء رعاياها الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عزمها إرسال طائرة مدنية إلى مدينة (ووهان) الصينية صباح الأحد المقبل؛ لإجلاء رعاياها. ودعت الوزارة - في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء - رعاياها في إقليم "هوبي" الصينية إلى التواصل مع المسئولين البريطانيين للتسجيل في حال رغبتهم المغادرة على الرحلة سالفة الذكر.

وأوضحت أنه سيكون على متن الطائرة فريق طبي لتوفير الدعم الطبي اللازم للركاب، إلى جانب مسئولين من وزارة الخارجية. الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء - رعاياها في إقليم "هوبي" الصينية إلى التواصل مع المسئولين البريطانيين للتسجيل في حال رغبتهم المغادرة على الرحلة سالفة الذكر.وأوضحت أنه سيكون على متن الطائرة فريق طبي لتوفير الدعم الطبي اللازم للركاب، إلى جانب مسئولين من وزارة الخارجية.

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