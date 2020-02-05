

أكدوزير الخارجية الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد على موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية جاء ذلك أثناء تلاوته بيان الحكومة بشأن القضية الفلسطينيةامام مجلس الامة الكويتي الذي خصص مساحة زمنية من جلسته اليوم لمناقشة صفقة القرن للقضية الفلسطينية جاء ذلك أثناء تلاوته بيان الحكومة بشأن القضية الفلسطينيةامام مجلس الامة الكويتي الذي خصص مساحة زمنية من جلسته اليوم لمناقشة صفقة القرن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.