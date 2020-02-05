مقتل أحد أفراد الشرطة الهندية في مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

لقي أحد أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية بالهند حتفه في مواجهات مع مجموعة مسلحة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن معركة بالأسلحة

اندلعت صباح اليوم /الأربعاء/ بعدما فتح مسلحون النار على قوات الأمن، فيما ردَّت القوات باطلاق النار، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وأحد أفراد الشرطة .ويسيطر كل من الهند وباكستان على شطر من إقليم كشمير، إلا أن كلتاهما تزعم أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه، وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين بالإقليم الذين يقاتلون من أجل الحصول على استقلال كشمير أو ضمَّها إلى باكستان منذ عام 1989.