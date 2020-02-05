روسيا: رعايانا القادمون من الصين غير مصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول أول طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قادمة من إقليم ووهان بالصين وعلى متنها 80 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم بسبب تفشي فيروس

كورونا في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، أن

طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قامت بإجلاء 80 مواطنًا روسيا من مدينة ووهان وتوصيلهم إلى مقاطعة تيومين.وأشار البيان إلى أن المواطنين بصحة جيدة ولا يوجد بينهم مصابون بالعدوى، وأنه سيتوجهون إلى أماكن الحجر الصحي.