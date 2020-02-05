ارتفاع الأسهم الآسيوية لأول مرة منذ ظهور "كورونا"

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ ظهور فيروس "كورونا" الجديد في الصين، بدعم التدابير المالية التي أقرَّتها السلطات الصينية مؤخرًا، والتي عززت آمال المستثمرين في الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس المميت.

وصعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.02% ليصل إلى 23319 نقطة، كما ارتفع مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.16% ليصل إلى 26718 نقطة،

كذلك ارتفع مؤشر "شنجهاي" الصيني 1.26 % ليصل إلى 2818 نقطة، ومؤشر سنغافورة بنسبة 1.02% ليصل إلى 3188 نقطة.ورحَّب المستثمرون بإعلان البنك المركزي الصيني ضخَّ سيولة نقدية بقيمة 57 مليار دولار لدعم الأسواق في مجابهة تداعيات الفيروس المدَّمرة، كما تعتزم هيئة تنظيم المصارف والتأمين الصينية تمديد فترة السماح للشركات التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لقواعد إدارة الأصول الجديدة قبل نهاية 2020، كما ستسمح لشركات التأمين ذات الملاءة المالية الكافية بزيادة استثماراتها في الأسهم مقارنة بالحد الحالي البالغ 30٪ من الأصول.كما أشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح للشركات المدرجة بالبورصة - التي ستكون غير قادرة عن تقديم تقريرها السنوي لعام 2019 أو تقرير الربع الأول لعام 2020 في الوقت المحدد نتيجة تداعيات الفيروس - بالتقدم بطلب للحصول على فترات تمديد.