طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعًا جنوبي قطاع غزة

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت موقعا جنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا واحدا صوب موقع القادسية، التابع لـ"كتائب القسام" غرب خان يونس قبل أن تقوم طائرات حربية أخرى باستهداف الموقع بصاورخين، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بالموقع المستهدف. التابع لـ"كتائب القسام" غرب خان يونس قبل أن تقوم طائرات حربية أخرى باستهداف الموقع بصاورخين، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بالموقع المستهدف. وفي هذا الصدد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعا لحركة "حماس" بزعم الرد على إطلاق صاروخ أطلق نحو مستوطنات غلاف غزة وعلى البالونات الحارقة.

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