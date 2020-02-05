كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع يمني: حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محللون، إن حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة العربية السعودية، خصوصا وأنه يسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق المحررة، نقلًا عن موقع اليمن العربي.

وأضاف المحللون، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، أن بقاء تلك المناطق تحت سيطرة الحزب، وخصوصا الواقعة منها على الحدود، يشكل خطرا على الأمن القومي السعودي.

وأضاف المحللون، أن معارك نهم الأخيرة، إضافة إلى العمليات الحوثية في مأرب، تؤكد أن المليشيا قادرة على اختراق الجبهات التي يسيطر عليها الحزب وإسقاطها بكل سهولة.

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وتابع المحللون، أن الخطر لا يتوقف عند حد سهولة إسقاط المليشيا لجبهات الإصلاح، التي تحظى بدعم كبير، بل تتجاوزها إلى الخيانة المتمثلة في إبرام الحزب صفقات مع المليشيا، وهو ما أكدته قياداتها، والتي كان آخرها تصريحات محمد البخيتي لقناة "الجزيرة" القطرية حول هدنة غير معلنة من الحزب.

ويرى المحللون أن الإصلاح بات يشكل الخطر الذي يشكله الحوثي نفسه على أمن المملكة، وأن بقاء المناطق تلك تحت سيطرته يعني عودة سيطرة مليشيا الحوثي عليها، بعد تحريرها بكلفة عالية.

ويختم المحللون حديثهم بالقول: المواقف السابقة لحزب الإصلاح من المملكة لم تتغير، وكل ما في الأمر أن هناك نفاقا اقتضاه وضع الحزب الحالي، بدليل أن المحسوبين عليه، ممن يتواجدون في تركيا أو السودان أو غيرها، لا يخفون هذه المواقف.