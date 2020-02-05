كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحارس الشخصي لمسؤول بريطاني أسبق ينسى مسدس محشو بمرحاض طائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر أحد الركاب على مسدس محشو محمل وجواز سفر ديفيد كاميرون في مرحاض طائرة بعد أن نسيهما الحارس الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، كما ذكرت وسائل الاعلام البريطانية، اليوم الاربعاء.

وفقا للتقارير، كان "كاميرون" في طريق عودته من نيويورك إلى لندن مع ضابط حماية من شرطة العاصمة البريطانية عندما أثار اكتشاف المسدس حادثة أمنية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت صحيفة "صن"، نقلًا عن ركاب آخرين كانوا حاضرين: "كانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية في انتظار الإقلاع عندما قال راكب مصدوم، إنه عثر على مسدس في المرحاض، مما تسبب في ضجة.

ونقلت "صن" عن أحد الركاب قوله: "أكد القبطان أنه تم العثور على مسدس، الأمر الذي أخاف الجميع".

في محاولة لطمأنة الركاب، أخبرهم القبطان أن ضابط الحماية مخول بإحضار مسدس على متنها وأنه قد أُعيد إليه الآن، ولكن اعترض العديد من المسافرين وتم إزالة السلاح قبل الإقلاع.

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وقالت شرطة العاصمة، إنها تأخذ الأمر بجدية بالغة وبدأت تحقيقًا داخليًا.

وأضافت الشرطة، في بيان: "نحن على دراية بالحادث الذي وقع على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة في 3 فبراير وتم عزل الضابط المعني من مهام التشغيل".

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إنها تتبع قواعد هيئة الطيران المدني التي تسمح لشرطة المملكة المتحدة بحمل الأسلحة النارية على متنها في ظروف محددة ومراقبة.

وأضافت الشركة: "لقد تعامل طاقمنا مع القضية بسرعة قبل المغادرة واستمرت الرحلة كالمعتاد".

"كاميرون"، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2016 بعد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حقق النتيجة المعاكسة للنتيجة التي دافع عنها، لديه سجل حافل من النسيان.

في عام 2012، بعد عامين من توليه رئاسة الوزراء، نسي بطريق الخطأ ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في إحدى الحانات بعد الغداء، ثم عاد للحصول عليها بعد 15 دقيقة.