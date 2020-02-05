كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تفرض الحجر الصحي علي العائدين من الصين لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت روسيا، اليوم الأربعاء، أول مجموعة تضم 78 مواطنًا من ووهان في الصين، وهي مركز تفشي فيروس كورونا، وتعتزم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوعين في معسكر في سيبيريا أثناء اختبارهم للمرض، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

أبلغت روسيا، التي فرضت قيودًا على المعابر على طول حدودها البرية مع الصين والتي يبلغ طولها 4300 كيلومتر مع الصين، الأسبوع الماضي عن أول حالتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا، كلاهما من سيبيريا وكلاهما صينيين.

وقالت وزارة الدفاع انه لم يتم اكتشاف أي اصابة بين المجموعة الاولى من العائدين الذين وصلوا مطار تيومين في ساعة مبكرة اليوم الاربعاء.

ارتفع عدد القتلى في العالم من جراء تفشي المرض إلى ما يقرب من 500 شخص، جميعهم باستثناء اثنين من البر الرئيسي للصين، وتقارب الإصابات 25000.

إجمالًا، تخطط روسيا لإعادة 144 شخصًا، من بينهم 16 من مواطني دول الاتحاد السوفيتي السابق، من مقاطعة هوبى الصينية، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي. ومن المقرر أن تهبط طائرة عسكرية ثانية في تيومين في وقت لاحق اليوم.

أوقفت روسيا قطارات الركاب المباشرة والرحلات التجارية من الصين، باستثناء بعض الرحلات التي يتم توجيهها عبر محطة منفصلة في مطار موسكو لتسهيل عملية فحص المسافرين.

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أظهر شريط فيديو نشره مركز أزمات فيروس كورونا في روسيا أن أربعة أشخاص يرتدون ملابس السلامة البيضاء قابلوا الطائرة الأولى، وهي ناقلة عسكرية من طراز Il-76، في تيومين.

وقالت آنا بوبوفا، كبير المسؤولين الطبيين في روسيا، إن جميع الوافدين من هوبى سيكونون في الحجر الصحي في معسكر على بعد حوالي 30 كيلومترًا خارج تيومين، المدينة التي يسكنها 800 ألف شخص ونقطة محورية في صناعة النفط الروسية.

وقال مركز الازمات ان المخيم مسور ومجهز بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتحرسه دوريات عسكرية.

يوم الثلاثاء، قال مسؤول كبير في وزارة الصحة أن روسيا تستعد لانتشار محتمل للفيروس، حيث تم إغلاق المدارس وإلغاء الأحداث العامة في عدد من المناطق، على الرغم من أن مسؤولين آخرين نسبوا ذلك ببساطة إلى الأنفلونزا.

قدرت نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا الأسبوع الماضي أن هناك أكثر من 600 روسي حاليًا في مقاطعة هوبي.

